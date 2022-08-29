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Культура

Борис Елкин: Crescendo вновь подарил псковичам незабываемые впечатления

Глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале заявил, что музыкальный фестиваль Crescendo вновь подарил псковской публике незабываемые впечатления.

«Яркий и неповторимый музыкальный фестиваль Crescendo в очередной раз собрал в Пскове талантливых молодых музыкантов, признанных мастеров российской исполнительской школы и сотни благодарных зрителей», - отметил Борис Елкин.

«Два концерта — симфонический в Большом концертном зале филармонии и джазовый на открытой летней площадке в Зеленом театре — вновь подарили псковской публике незабываемые впечатления, наполнили эмоциями и зарядили энергией на весь предстоящий год», - сказал он.

Как отметил организатор и вдохновитель фестиваля, пианист с мировым именем Денис Мацуев, Псков – это точка притяжения и силы. И в следующем году Сrescendo снова приедет в наш город, чтобы порадовать ценителей настоящей музыки, добавил Борис Елкин.

Фоторепортаж ПАИ с фестиваля можно посмотреть здесь. Новости с Crescendo собраны в специальном сюжете.

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