Более 200 спортсменов соберет Спартакиада Союзного государства в Пскове в сентябре

11:18, 29 августа 2022, ПАИ

В сентябре в Пскове состоится Спартакиада Союзного государства, которая соберет 270 участников из России и Белоруссии. В рамках спартакиады пройдут соревнования по волейболу, шахматам и хоккею. Об этом заявила врио председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова в эфире проекта «Псковский телеграм Online» 29 августа.

Елена Чернышова отметила, что спартакиада проходит в Пскове не первый раз и отличие этой в патриотической направленности. «Ребята будут посещать экскурсии, мы их будет знакомить с историей Псковщины. Нам есть что показать и ребятам из Белоруссии, и из России», - добавила она.

Кроме того, гостья эфира рассказала, что 2 сентября в Пскове пройдет областное соревнование на байдарках. В середине сентября — запланирован «Кросс нации» в Великих Луках. «Приглашаем всех желающих, это абсолютно бесплатное мероприятие», - сказала Елена Чернышова.