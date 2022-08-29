Более семи тысяч первоклассников сядут за парты в новом учебном году в Псковской области

11:27, 29 августа 2022, ПАИ

В новом учебном году 2022-2023 в Псковской области за парты сядут 7 370 первоклассников, сообщил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков в прямом эфире проекта «Псковский телеграм Online» 29 августа.

По словам Андрея Ермакова, в этом году школу оканчивают 5,5 тысячи учеников 9 и 11 классов. Председатель регионального комитета по образованию считает, что показатели сопоставимы с прошлым годом.

Андрей Ермаков подчеркнул, что все образовательные организации, а также сами школьники готовы к новому учебному году. «Знаете, у нас в этом году беспрецедентное количество ремонтных работ, поставок нового оборудования. Вместе с тем образовательный процесс в учреждениях, которые были заявлены к приемке, должен начаться в том режиме, который соответствует всем требованиям комфортного пребывания ребят», - заключил Андрей Ермаков.