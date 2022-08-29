Для псковских школьников линейки 1 сентября пройдут в очном формате

14:34, 29 августа 2022, ПАИ

Для псковских школьников линейки 1 сентября пройдут в очном формате. В большинстве случаев они состоятся на улице, всё будет зависеть от решения образовательных организаций. Об этом сообщил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков в эфире проекта «Псковский телеграм Online» 29 августа.

Также он выразил надежду на то, что дождь будет после обеда (вероятность дождя 1 сентября составляет 40 %).

Андрей Ермаков напомнил, что линейка будет сопровождаться гимном и поднятием флага.

«Но мы это начали делать до того, как это стало мейнстримом: в начале летнего периода. Таким образом мы знаем, что у нас каждый понедельник будет начинаться с некой причастности ребят к определённому торжеству», – подчеркнул врио председателя комитета по образованию Псковской области.