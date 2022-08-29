Андрей Ермаков рассказал, что ждёт псковских школьников после торжественной линейки

14:29, 29 августа 2022, ПАИ

После торжественной линейки ученики школ Псковской области отправятся на вводные уроки для «планомерного входа» в образовательный процесс. Об этом сообщил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков в прямом эфире проекта «Псковский телеграм Online» 29 августа.

По словам Андрея Ермакова, и первоклассников, и учеников более старших классов не ждёт большое количество уроков. В основном они проведут день в режиме «вспомните, как это было».

«Основная задача учителя – отвлечь ребят от того, как кто провёл лето, как кто вырос и кто что теперь умеет. Вход будет плавный. Образовательный процесс – вещь сложная и комплексная», – отметил врио председателя комитета по образованию Псковской области.