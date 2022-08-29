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Общество

Тестовая аттестация руководителей образовательных учреждений региона начнётся в сентябре

В ближайшие недели начинается тестовая аттестация руководителей образовательных учреждений, подведомственных комитету по образованию. Об этом заявил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков в эфире проекта «Псковский телеграм Online» 29 августа.

Аттестация коснется не только директоров, но и членов управляющей команды: замдиректоров, бухгалтеров. Руководители будут аттестовываться на два года, в исключительном порядке, за выдающиеся результаты — на четыре года.

«Это не значит, что вас четыре года никто не трогает. Аттестационная справка будет обновляться в онлайн-режиме, в том числе в информационной системе (ГИС) «Моя школа», — пояснил специалист.

Процедура аттестации состоит из двух блоков. Первый – тестирование, которое предполагает знание нормативных правовых актов, сопряжённых с проводимой деятельностью.

Также, по словам Андрея Ермакова, испытуемых ждёт ряд кейсовых заданий, сформированных на основании самых распространённых ситуаций, которые происходят в школе. Также там учтены и обращения, поступившие в адрес профильного комитета, на сайт губернатора или иных ведомств.

По итогам первого этапа специалистов приглашают на очное испытание с аттестационной комиссией, в которую войдут представители не только профессионального сообщества.

Аттестации будут транслироваться в прямом эфире. «Задача состоит в том, чтобы это была открытая и прозрачная процедура по демонстрации своих компетенций», — пояснил Андрей Ермаков проведение онлайн-трансляций.

Он отметил, что те, кто не сможет пройти аттестацию, могут пройти процедуру заново. Однако занимать руководящие должности смогут только те специалисты, которые успешно завершили испытание, подчеркнул Андрей Ермаков. «Нет речи о том, что аттестовываются директора идеальных школ. Если бы всё было идеально, зачем вообще руководители были бы нужны? Коллеги должны понимать, что происходит, что делать с проблемами, как развивать успешные направления, транслировать опыт и всё в таком ключе», — рассказал он. 

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