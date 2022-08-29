Проект «Культурная дорога» запустят в Пскове 8 сентября

13:45, 29 августа 2022, ПАИ

Запуск проекта «Культурная дорога» состоится в Пскове 8 сентября в городском автобусе № 17. Об этом сообщил автор проекта «Культурная дорога» Денис Жгунов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 29 августа.

Он подчеркнул, что общественный транспорт с запуском проекта превратится в музей. В автобусе будут изображены известные личности Пскова и Псковской области, будет представлен аудиогид и видеосопровождение. По времени экскурсия соответствует маршруту автобуса № 17: это приблизительно 40 минут. Можно будет подключиться с телефона по QR-коду для индивидуального получения информации, а уже через несколько месяцев после запуска экскурсия будет транслироваться во всём автобусе.

«Известны английские двухэтажные автобусы, но хотелось бы, чтобы и российские автобусы стали известны на весь мир», – отметил Денис Жгунов.

Проект будет реализован благодаря победе Дениса Жгунова во всероссийском конкурсе «Большая перемена».

Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ряд поручений о дальнейшем сопровождении, развитии и реализации проектов – победителей «Большой перемены» в Псковской области.

Отметим, Псковское агентство информации является одним из партнёров проекта «Культурная дорога».