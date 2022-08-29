На автозаправке в Заплюсье по просьбе жителей заработал банкомат

14:07, 29 августа 2022, ПАИ

На автозаправке в Заплюсье установлен банкомат Сбербанка, в Лядах снять наличные теперь можно на кассе магазина райпо – так финансовая организация решила вопрос предоставления услуг жителям двух населённых пунктов Плюсского района по итогу совместного обсуждения проблемы при участии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, председателя Собрания депутатов Александра Котова и управляющего Псковским отделением Сбербанка Владимира Компанийца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Нам удалось найти несколько вариантов. В Заплюсье установлен полноценный банкомат, он уже работает со всеми сервисами Сбербанка России. Кроме того, появилась возможность снимать наличные средства в торговых точках. Такая договорённость, в частности, достигнута с магазином райпо в Лядах», – прокомментировал ситуацию Александр Котов и сообщил, что в перспективе подобное решение может быть реализовано в магазинах сети «Пятёрочка».

Спикер отметил, что поднятая в Плюсском районе проблема нашла отклик в других муниципалитетах. «Мы видим, что решать её нужно не локально, а в целом на территории всего региона. Причём для разных населённых пунктов могут применяться разные варианты, опыт есть», – добавил Александр Котов.

Управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец сообщил о готовности финансовой организации идти навстречу жителям даже относительно небольших населённых пунктов. «Мы слышим запросы клиентов и стараемся идти навстречу. В тех посёлках, где есть помещения, соответствующие требованиям банка, рассматриваем возможность установки банкоматов. В других совместно с нашими партнёрами реализуем сервис, который позволяет снять наличные в удобном для клиента месте, не отвлекаясь от привычных дел», – подчеркнул Владимир Компаниец.

В посёлке Заплюсье на автозаправочной станции «Сургутнефтегаза» на улице Ленинградской, 2 теперь работает полнофункциональный банкомат Сбера. Здесь можно снять наличные денежные средства, пополнить счёт карты, совершить платежи и переводы, выполнить другие операции. В селе Ляды жители могут снять наличные на кассе магазина райпо на улице Советской, 12 при безналичной оплате покупок по карте. Сделать это можно в любое время, пока открыт магазин.

Кроме того, в Заплюсье и Лядах дважды в неделю работает мобильный офис Сбера, в котором граждане могут получить те же услуги, что и в отделениях банка: открыть вклад, получить пенсию или пособие, погасить кредит, осуществить перевод денежных средств, оформить банковскую карту, совершить платежи, а также получить наличные денежные средства в нужном объёме.

Напомним, вопрос о необходимости установки банкомата в Заплюсье и Лядах в очередной раз был поднят на встрече губернатора Михаила Ведерникова с активом Плюсского района: его озвучила директор Плюсской школы Оксана Лазарева. Тогда спикер Александр Котов сообщил участникам мероприятия, что вопрос находится в стадии проработки с руководством Сбербанка России, решение должно быть найдено в самое ближайшее время.