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Общество

Полиция: День города в Великих Луках прошёл без происшествий

Сотрудники полиции обеспечили общественный порядок и безопасность во время праздничных мероприятий, посвящённых 856-й годовщине со дня первого упоминания Великих Лук в летописи и 350-летию со дня рождения императора Петра Первого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В период празднования Дня города были организованы десять праздничных и культурно-развлекательных мероприятий и большой спортивный фестиваль на острове Дятлинка. Гостями праздника стали более 17 тысяч человек.

С утра кинологи со служебными собаками обследовали площадки, где были запланированы торжественные мероприятия, а также места массового пребывания горожан. Кроме того, все крупные площадки, где ожидалось большое скопление горожан, оборудовали специальными ограждениями, попасть на них можно было только после досмотровых мероприятий, проводимых с помощью арочных и ручных металлодетекторов.

Общественный порядок обеспечивали 120 полицейских: были задействованы сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки, ЛО МВД России на станции Великие Луки, МО МВД  России «Невельский», МО МВД России «Великолукский», сотрудники МОВО «Великолукский» – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ РФ» по Псковской области. Кроме того, полицейским помогали представители народных дружин.

«Профессионально выстроенная работа сотрудников полиции позволила горожанам и гостям города спокойно наслаждаться праздником. Принятые меры безопасности дали положительные результаты: не допущено нарушений общественного порядка, а также тяжких и особо тяжких преступлений, – отметили в пресс-службе. – Полиция, руководствуясь действующим законодательством, приняла все необходимые меры для того, чтобы праздничные мероприятия прошли без происшествий, в безопасной и спокойной обстановке».

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