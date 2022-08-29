Проект «Культурная дорога» станет частью образовательного туризма в Пскове

14:40, 29 августа 2022, ПАИ

Проект «Культурная дорога» станет частью образовательного туризма в Пскове. Об этом сообщил руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 29 августа.

Целью «Культурной дороги» стало превращение общественного автобуса № 17 в своеобразный музей. В нём можно будет увидеть и прослушать информацию о великих личностях Пскова, значимых исторических событиях, узнать о природе Псковской области.

«И при этом программа должна меняться, модифицироваться, чтобы передвижение по городу несло образовательный момент», – сказал Андрей Ермаков о возможных нововведениях в проекте.

Напомним, что проект «Культурная дорога» был реализован благодаря победе Дениса Жгунова во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Одним из партнёров проекта является Псковское агентство информации.