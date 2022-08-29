Росреестр поставил на кадастровый учёт новую школу в Великих Луках

14:50, 29 августа 2022, ПАИ

Псковский Росреестр 29 августа поставил на кадастровый учёт новую школу в Великих Луках на улице Заслонова, сообщили в группе Регистрационной палаты в соцсети «ВКонтакте».

В Росреестре отметили, что в здании создали все условия для комфортного и всестороннего обучения детей. В новой школе установлен лифт для детей с ограниченными возможностями здоровья, что делает учебное заведение комфортным и доступным. Кроме того, школа оснащена двумя спортивными залами, тренажёрным залом, двумя чашами бассейнов, тиром, площадками для спортивных игр. Также там есть лаборатории и инженерные мастерские.

Как заявил 29 августа врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, уже 1 сентября школа откроет свои двери для учеников.