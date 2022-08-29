Псковичей предупредили о грозах со штормовым ветром

17:42, 29 августа 2022, ПАИ

Грозы с кратковременным усилением ветра ожидаются в Пскове 30 августа, сообщает единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

30 августа порывы ветра в Пскове могут достигать 16-21 метров в секунду, местами ожидаются ливни. Возможны нарушения электроснабжения и локальные подтопления. В случае возникновения экстренных ситуаций псковичам рекомендуют звонить по номеру единой службы спасения 112.

На территории Псковской области в этот день ожидается облачная погода с прояснениями. Температура по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём — от +18 до +23.