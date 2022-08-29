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Общество

29 автомашин с белорусскими товарами прибудут на ярмарку витебских производителей

О предстоящей ярмарке витебских производителей рассказал в эфире радиостанции «7Небо» замглавы администрации Павел Волков.

Со 2 по 4 сентября в Пскове пройдут Дни Витебской области. 15 предприятий Витебской области примут участие в ярмарке. В основном – это продукты питания: масло, сыр, продукция птицефабрики и мясного комбината

«В последнее время популярны мобильные ярмарки, которые привязаны к каким-то дням или праздникам. Мы ожидаем из Белоруссии 29 больших машин с различными товарами торговым оборудованием. И лучше на ярмарку приходить с самого утра. Хороший товар быстро заканчивается. Она начнёт свою работу в 9 часов», - сказал в эфире Павел Волков

Напомним, что место проведения ярмарки: Финский парк у Троицкого моста

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