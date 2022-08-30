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Общество

Врач рассказала о самых распространенных в Пскове операциях на глазах

Фото: Арсений Тимашов

Основная масса операций, которые делают в офтальмологическом отделении Псковской областной клинической больницы, направлена на лечение глаукомы и катаракты. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации заявила врач-офтальмолог Татьяна Борисова.

Она отметила, что ежегодно в больнице оперируют около 1300 человек с катарактой и 200-250 пациентов с глаукомой. 

Татьяна Борисова обратила внимание на то, что операцию по устранению глаукомы пациентам делают почти сразу. В подобной ситуации главное — оперативно пройти обследование, на которое уходит около месяца. 

«С катарактой люди могут прождать и год, все зависит от степени развития болезни. К каждому пациенту индивидуальный подход», — пояснила медик. Она также добавила, что некоторым пациентам с катарактой могут помочь специальные капли. 

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