Врач рассказала о самых распространенных в Пскове операциях на глазах

15:58, 30 августа 2022, ПАИ

Основная масса операций, которые делают в офтальмологическом отделении Псковской областной клинической больницы, направлена на лечение глаукомы и катаракты. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации заявила врач-офтальмолог Татьяна Борисова.

Она отметила, что ежегодно в больнице оперируют около 1300 человек с катарактой и 200-250 пациентов с глаукомой.

Татьяна Борисова обратила внимание на то, что операцию по устранению глаукомы пациентам делают почти сразу. В подобной ситуации главное — оперативно пройти обследование, на которое уходит около месяца.

«С катарактой люди могут прождать и год, все зависит от степени развития болезни. К каждому пациенту индивидуальный подход», — пояснила медик. Она также добавила, что некоторым пациентам с катарактой могут помочь специальные капли.