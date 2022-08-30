Офтальмолог рассказала о влиянии COVID-19 на здоровье глаз

16:08, 30 августа 2022, ПАИ

​

Заболевания глаз могут быть следствием перенесённого коронавируса. Об этом сообщила заведующая офтальмологическим отделением Псковской областной клинической больницы, врач-офтальмолог Татьяна Борисова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Любое вирусное заболевание имеет осложнения со стороны глаз. Осложнения, которые возникают позже, – это тромбозы сосудов. Но в основном это сосудистые – со стороны слизистой они проявляется сразу, а заболевания, связанные с тромбообразованием, могут появиться через одну-две недели», – отметила Татьяна Борисова.

Врач-офтальмолог также подчеркнула, что подобным заболеваниям подвержены люди из возрастной категории и страдающие сахарным диабетом. При этом у других пациентов проблемы с глазами после коронавирусной инфекции встречаются реже.