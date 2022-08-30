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Культура

Культуролог рассказал, чем интересен народ сето

Фото: Анастасия Тарасова

«Можно смело сказать, что без народа сето Псковщина была бы неполной», – заявил российский культуролог, заслуженный работник культуры РФ Александр Голышев, комментируя важность фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи».

Он напомнил, что сето – этническая группа финно-угорского народа, которая проживает как на территории Печорского района, так и на территории южной Эстонии.

«До середины XVI века сето были язычниками. Однако миссионерская деятельность Псково-Печерского монастыря привела их к православию, хотя языческий элемент в культуре сето сохранился вплоть до наших дней. Сето интересны прежде всего тем, что сохранили старинный пласт своей культуры, выраженной в фольклоре, уникальных традициях, народном ремесле, одежде, ювелирных украшениях и т. д. Язык является частью культурного наследия и включен в атлас исчезающих языков ЮНЕСКО», — отметил Александр Голышев. 

Фото: Анастасия Тарасова

Он обратил внимание на тот факт, что в начале XX века численность сето достигла своего максимума – 21 тыс. человек, сегодня их около 300 человек.

«В XXI веке, в эпоху глобализации, возникает угроза исчезновения малочисленных народов, обостряются проблемы сохранения и развития культуры коренных малочисленных народов. С этой целью в Псковской области была разработана долгосрочная программа поддержки народа сето, повышения качества их жизни и демографической стабилизации, которая стала составной частью Стратегии социально-экономического развития области», — отметил культуролог.

Александр Голышев напомнил, что в 2010 году сето были признаны малым народом России, что позитивно сказалось на судьбе народа и позволило им получить экономические и социокультурные меры поддержки.

Также специалист отметил, что совместно с Изборским музеем-заповедником была проведена огромная работа по развитию музейного комплекса народа сето, в туристический календарь был включен фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» и другие мероприятия.

Напомним, 28 августа в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района прошел фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи». В этом году фестиваль состоялся уже в 15-й раз. Окунуться в атмосферу жизни и культуры коренного малочисленного народа сето собрались свыше тысячи человек, среди которых не только сето, но и удмурты, вепсы, ижоры и другие народы России.

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