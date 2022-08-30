Необязательно покупать дорогие солнцезащитные очки – псковский врач

18:19, 30 августа 2022, ПАИ

Необязательно приобретать дорогие солнцезащитные очки. Главное, чтобы они были хорошего качества. Об этом заявила заведующая офтальмологическим отделением Псковской областной клинической больницы, врач-офтальмолог Татьяна Борисова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Нужно чтобы очки были прочные и царапины не оставались, потому что если останутся царапины на этих очках, то их носить нельзя. Это будет снижать зрение. А так, в принципе любые, главное, чтобы была защита от ультрафиолета», – рассказала Татьяна Борисова.

Она отметила, что носить солнцезащитные очки летом обязательно нужно всем. Очки защищают сетчатку от ультрафиолета, и нет риска возникновения ожогов.