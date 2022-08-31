Эксперт: Львиная доля сделок в Псковской области приходится на оформление наследства
За 6 месяцев 2022 года в псковский Росреестр нотариусами было подано 16 669 заявлений, что на 20% больше, чем в 2021 году (13 837). Об этом заявила руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 31 августа.
По словам Олеси Ребеко, львиная доля сделок приходится на оформление наследства.
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31 августа 2022
Эксперт: Львиная доля сделок в Псковской области приходится на оформление наследства