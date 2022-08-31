Эксперт: Львиная доля сделок в Псковской области приходится на оформление наследства

12:23, 31 августа 2022, ПАИ

За 6 месяцев 2022 года в псковский Росреестр нотариусами было подано 16 669 заявлений, что на 20% больше, чем в 2021 году (13 837). Об этом заявила руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 31 августа.

По словам Олеси Ребеко, львиная доля сделок приходится на оформление наследства.