Регистрация прав собственности в конце 2022 года будет занимать несколько минут

13:51, 31 августа 2022, ПАИ

К концу 2022 года Росреестр планирует сократить срок регистрации прав по нотариально удостоверенным сделкам до нескольких минут. Об этом заявила руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 31 августа.

Она отметила, что благодаря оперативному обмену сведениями между нотариусами и Росреестром для граждан значительно упрощается и ускоряется процесс регистрации права собственности. На данный момент он занимает всего один день при подаче документов в электронном виде через нотариуса.

Эксперты подчеркнули, что сейчас электронные сделки помогают участникам экономить не только время, но и деньги на поездки.