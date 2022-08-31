11 электронных сделок зарегистрировал нотариус в Псковской области
Псковский нотариус зарегистрировал 11 электронных сделок в Псковской области за полтора года. Об этом рассказала президент Нотариальной палаты Псковской области Валентина Николаева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 31 августа.
«За полтора года нотариусом Псковской области удостоверено 11 таких сделок, и для Псковской области это немало», – подчеркнула она.
Сейчас в Псковской области видом таких сделок занимается только один нотариус. Но эксперты выразили надежду, что в скором времени данная услуга будет более востребованной, отметив, что это быстро, удобно и качественно.
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