Контролировать ремонт школы № 16 Алексей Севастьянов намерен в еженедельном режиме

16:25, 31 августа 2022, ПАИ

Подготовить реалистичный график выполнения ремонтных работ в школе № 16 с учётом отставания от сроков предложил депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. 31 августа парламентарий инициировал проведение на объекте внеочередной планёрки с участием подрядчика и контролирующего органа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Гендиректор строительной организации «Дан-Строй» в школе так и не появился, сославшись на неотложные дела. Не оказалось и обещанного усиления рабочих – вместо них на уборку школы от строительного мусора пришли родители и педагогический коллектив.

«Может быть, вы как контролирующая организация посмотрите, кто здесь на самом деле работает?» – обратился Алексей Севастьянов к представителю МКУ города Пскова «Стройтехнадзор». Виталий Сухинский признал наличие дефектов и нарушений сроков исполнения работ: «Конечно, директор и учителя не должны этим заниматься. Мы неоднократно выезжали на объект, сейчас усилим контроль за подрядной организацией. Пол надо переделывать – швы должны быть расшиты и сделаны качественно».

Алексей Севастьянов напомнил, что контракт заканчивается 30 ноября, но предполагает ещё замену кровли и ремонт спортзала. К этим работам подрядчик фактически не приступал.

«Нужно вместе сесть и составить реалистичный график выполнения работ с учётом приоритетов, потому что на некоторые процессы скоро будут влиять погодные условия. Пока не сделают кровлю – не приступят к спортзалу, когда сделают крышу – нужно будет ждать, пока выстоится по технологии стяжка», – напомнил депутат, призвав всех участников процесса «честно и взвешенно подойти к выполнению оставшегося объёма работ».

По заверению специалиста «Стройтехнадзора», новый график будет составлен в ближайшее время. «Сейчас будем принимать все возможные меры, подрядчик обещает, что с сентября они кровлю начнут делать», – сказал Виталий Сухинский и уточнил, что деньги по контракту за вычетом уже выплаченного авансового платежа подрядчик получит только по факту выполнения и принятия работ.

«Я с вас не слезу, так и передайте своему директору, – обратился к представителю подрядчика на объекте Алексей Севастьянов. – Я с 2007 года ждал этого ремонта, и мне очень больно, потому что понимаю, что в ближайшее время на эту школу таких средств больше не выделят».

По настоянию депутата очередная планёрка на проблемном объекте пройдёт через неделю.