Немецкий бизнесмен: Псков – красивый город

17:57, 31 августа 2022, ПАИ

Красоты Пскова отметил немецкий бизнесмен и организатор международного автопробега в этом году Ове Шаттауер на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 31 августа.

«Псков – красивый город. Кремль красивый, река Великая и мост красивые. Там я читал первый раз «Россия начинается здесь» – я этого не знал, теперь знаю», – поделился немец.

Стоит отметить, что Ове Шаттауер уже посещал Псков ранее. В этом году посетил Печоры, а именно Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

Также бизнесмен восхитился Ржевским мемориалом советскому солдату. Он попросил остановить машину, чтобы возложить цветы к монументу.