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Общество

В ЦИК узнали о ходе подготовки выборов в Псковской области

Члены ЦИК России заслушали информацию о ходе подготовки к проведению выборов в Единый день голосования на территории Псковской области. Об этом сообщили в Telegram-канале избирательной комиссии Псковской области.
 
На 94-ом заседании Центральной избирательной комиссии с докладом о подготовке к проведению голосования на территории нашего региона выступил заместитель председателя облизбиркома Сергей Кулаков. 
 
Председатель ЦИК России Элла Памфилова отметила качество организации информационной работы с избирателями. 
 
«У вас очень профессионально всегда ведется информационная составляющая, в этом мы не раз уже убеждались. И как результат, если говорить о ДЭГ, у вас один из самых высоких процентов сейчас», – отметила глава центризбиркома.

Заместитель председателя Николай Булаев, говоря о голосовании избирателей с ограниченными возможностями здоровья, затронул возможность применения механизма «Мобильный избиратель» на муниципальных выборах, чтобы избиратель с нарушением зрения при желании смог «переписаться» и проголосовать на избирательном участке, в котором есть устройство тифломаркер
 
«Не открывать «мобильный избиратель» для всех на муниципальных выборах, а открыть только нуждающимся в таком перемещении. Мне кажется есть смысл над этим подумать», – отметил заместитель председателя центризбиркома. «И как предложение – один комплект тифломаркера должен быть и на голосовании вне помещения, на дому. В случае поступления заявки члены комиссии смогли бы его брать с собой. Это интересная новация, и она могла бы быть уже нами актуализирована и адаптирована к нашим возможностям».

Ранее ПАИ сообщало адреса участков, на которых будут использовать тифломаркеры.

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