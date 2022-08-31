В ЦИК узнали о ходе подготовки выборов в Псковской области

19:51, 31 августа 2022, ПАИ

Члены ЦИК России заслушали информацию о ходе подготовки к проведению выборов в Единый день голосования на территории Псковской области. Об этом сообщили в Telegram-канале избирательной комиссии Псковской области.



На 94-ом заседании Центральной избирательной комиссии с докладом о подготовке к проведению голосования на территории нашего региона выступил заместитель председателя облизбиркома Сергей Кулаков.



Председатель ЦИК России Элла Памфилова отметила качество организации информационной работы с избирателями.



«У вас очень профессионально всегда ведется информационная составляющая, в этом мы не раз уже убеждались. И как результат, если говорить о ДЭГ, у вас один из самых высоких процентов сейчас», – отметила глава центризбиркома.

Заместитель председателя Николай Булаев, говоря о голосовании избирателей с ограниченными возможностями здоровья, затронул возможность применения механизма «Мобильный избиратель» на муниципальных выборах, чтобы избиратель с нарушением зрения при желании смог «переписаться» и проголосовать на избирательном участке, в котором есть устройство тифломаркер.



«Не открывать «мобильный избиратель» для всех на муниципальных выборах, а открыть только нуждающимся в таком перемещении. Мне кажется есть смысл над этим подумать», – отметил заместитель председателя центризбиркома. «И как предложение – один комплект тифломаркера должен быть и на голосовании вне помещения, на дому. В случае поступления заявки члены комиссии смогли бы его брать с собой. Это интересная новация, и она могла бы быть уже нами актуализирована и адаптирована к нашим возможностям».

Ранее ПАИ сообщало адреса участков, на которых будут использовать тифломаркеры.