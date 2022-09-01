Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Школьникам Псковской области вернули льготы на пригородных поездах

Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК) объявила о возврате льгот для школьников и студентов в связи с началом нового учебного года на пригородном железнодорожном сообщении. Учащиеся смогут оформить билеты за половину полной стоимости.

«На территориях Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Мурманской областей и Республики Карелия с 1 сентября 2022 года возобновляется право на льготный проезд в поездах пригородного сообщения обучающихся общеобразовательных организаций старше 7 лет по очной форме обучения и студентов (курсантов) профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования»,— говорится в сообщении пресс-службы СЗППК.

Возможность льготного проезда в Псковской области будет действовать с 1 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

01 сентября 2022

Более 1,6 тысячи студентов-очников поступили на первый курс в ПсковГУ
01 сентября 2022

Росгвардейцы проверили безопасность псковских школ перед праздником
01 сентября 2022

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём знаний
01 сентября 2022

Александр Котов: Образование – лучшее инвестирование в успешное будущее
01 сентября 2022

Какие законы вступают в силу в сентябре
01 сентября 2022

До +16 градусов прогнозируется в Псковской области в День знаний
01 сентября 2022

Студенты российских вузов рассказали о своих зарплатных ожиданиях
01 сентября 2022

Областные власти проработают заявку в Минстрой с проектом благоустройства парка Пустошки

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...