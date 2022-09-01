Школьникам Псковской области вернули льготы на пригородных поездах

09:22, 01 сентября 2022, ПАИ

Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК) объявила о возврате льгот для школьников и студентов в связи с началом нового учебного года на пригородном железнодорожном сообщении. Учащиеся смогут оформить билеты за половину полной стоимости.

«На территориях Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Мурманской областей и Республики Карелия с 1 сентября 2022 года возобновляется право на льготный проезд в поездах пригородного сообщения обучающихся общеобразовательных организаций старше 7 лет по очной форме обучения и студентов (курсантов) профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования»,— говорится в сообщении пресс-службы СЗППК.

Возможность льготного проезда в Псковской области будет действовать с 1 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года.