Владимир Путин потребовал найти виновных в срыве ремонта российских школ

10:32, 01 сентября 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин потребовал найти подрядчиков, которые могут быть виновны в срыве сроков ремонтных работ в ряде российских школ. Об этом сообщает ТАСС.

Ремонтные работы должны были быть выполнены к началу нового учебного года – 1 сентября. По данным, которые представили российскому президенту, около 84 школ не завершили ремонт из-за недостатков на завершающем этапе работ. В частности, подрядная организация не успела завершить к 1 сентября ремонт школы в Стругах Красных (Псковская область).

«Надо обязательно выявить, кто в этом виноват, посмотреть на подрядчиков, которые в нужные сроки не выполнили необходимый объём работ, и соответствующим образом отреагировать. Зачем в дальнейшем с ними заключать контракты на подобные работы? Надо к этому внимательно отнестись и проконтролировать ситуацию, которая складывается в регионах», – заявил Владимир Путин, обращаясь к главе Минпросвещения Сергею Кравцову.