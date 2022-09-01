Касса Псковского театра кукол начнёт работу 2 сентября
Касса Псковского театра кукол откроется завтра, 2 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Касса будет работать со вторника по пятницу с 9:30 до 15:00 и с субботы по воскресенье с 11:00 до 17:00. Понедельник – выходной.
Отмечается, что билет приобретается на каждого входящего в зал. Первый и второй ряды можно занимать только детям.
Напомним, что 10 сентября в Псковском театре кукол состоится открытие юбилейного сезона.
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