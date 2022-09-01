Более 100 новых школ откроют в России до конца года

11:36, 01 сентября 2022, ПАИ

Более 100 новых школ в России введут в эксплуатацию до конца года. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова в ходе всероссийского марафона открытия новых школ 1 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Именно в школе закладываются основы для успешной последующей работы. Чтобы школа стала таким местом, мы создаём для этого все возможные условия. По поручению президента нашей страны Владимира Путина с этого года началась программа капитальных ремонтов школ. С 2026 года это программа охватит не менее 7 300 школьных зданий. На этот год запланирован ремонт 1 316 школ, и уже 80 % к сегодняшнему дню свои двери после капитального ремонта открыли», – отметила вице-премьер.

Она подчеркнула, что программа не только включает ремонтные работы, но и подразумевает оснащение современным оборудованием и программу повышения квалификации учителей.

«Также мы построили 155 новых школ. Ещё свыше 100 школ будет введено до конца календарного года», – добавила Татьяна Голикова.

Отметим, что Министерство просвещения РФ в совместной проработке с субъектами России определило 71 объект общего образования в 38 регионах, построенных в рамках нацопроекта «Образование», торжественное открытие которых планируется 1 сентября 2022 года. От Псковской области к участию в марафоне представлен инженерно-экономический лицей (школа на 800 мест на улице Заслонова в Великих Луках). В марафоне участвует первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.