Педагоги из США и Кувейта будут преподавать в новой школе в Великих Луках

12:42, 01 сентября 2022, ПАИ

Педагоги из США и Кувейта будут преподавать в инженерно-экономическом лицее на улице Заслонова в Великих Луках, который торжественно открылся 1 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам директора учреждения Юлии Ярышкиной, инфраструктура лицея соответствует самым современным стандартам. Здесь будут предоставлять широкие возможности для учебного процесса. В частности, в специализированных классах собираются готовить не только инженеров, но и филологов. Многие педагоги переехали из других стран и городов: Нью-Йорка (США), Кувейта, Донбасса, Пскова.

Напомним, что инженерно-экономический лицей на улице Заслонова в Великих Луках построили в рамках нацпроекта «Образование».