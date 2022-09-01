«Хоть косой коси»: в Псковской области продолжается грибной сезон

14:11, 01 сентября 2022, ПАИ

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Фотографиями грибов, найденных в лесах Псковской области, продолжают делиться подписчики группы «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

Хорошим местом для «тихой охоты» участники группы назвали печорский лес. Грибов здесь «хоть косой коси», отметила одна из подписчиц.

Ранее сообщалось, что в лесах Псковской области обнаружили гигантские грибы, а некоторые находки грибников даже были пугающими.