«Хоть косой коси»: в Псковской области продолжается грибной сезон
Фотографиями грибов, найденных в лесах Псковской области, продолжают делиться подписчики группы «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».
Хорошим местом для «тихой охоты» участники группы назвали печорский лес. Грибов здесь «хоть косой коси», отметила одна из подписчиц.
Ранее сообщалось, что в лесах Псковской области обнаружили гигантские грибы, а некоторые находки грибников даже были пугающими.
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