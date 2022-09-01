Михаил Ведерников принял участие в праздновании Дня знаний в ПсковГУ

13:34, 01 сентября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в праздновании Дня знаний в ПсковГУ, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

«Вы начинаете новый учебный год в очень интересном и перспективном вузе. Если вы будете открыты ко всему новому, будете активными и неравнодушными, то скоро удивитесь, какие возможности открывает перед вами ПсковГУ. Мы поддержим всех, кому интересно реализовать себя на родной земле, кто готов штурмовать вершины, кому будет радостно видеть себя в списке тех, кто меняет университет, кто меняет Псковскую область, и всю нашу любимую страну. Пусть этот учебный год будет для вас ярким и плодотворным», - обратился Михаил Ведерников к студентам.

Позже губернатор прошёл с экскурсией по главному корпусу ПсковГУ. И оставил поздравительную надпись на классной доске.