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Общество

Просветительский марафон «Знание» стартовал в России

Фото с официального сайта федерального просветительского марафона «Знание»

Федеральный просветительский марафон «Знание» проходит в России с 31 августа по 2 сентября. В нем участвуют государственные деятели, заслуженные учителя, выдающиеся специалисты из ресторанного бизнеса и музыкальной индустрии. Об этом сообщает российское общество «Знание».

Современные технологии позволяют стать зрителем марафона из любой точки огромной страны. Само мероприятие создано в духе цифровой эпохи и использует множество диджитал-новинок и форматов.

Программа фестиваля максимально насыщенная, зрители могут выбрать темы по своим интересам и самых вдохновляющих спикеров.

В марафоне пять просветительских треков, каждый из которых идет на своей площадке. Так, трек «Знание. Сила» идет в Москве, «Знание. Сделано в России» - в Санкт-Петербурге, «Знание. Наследие России» - в Нижнем Новгороде, трек «Знание. Экология» принимает у себя Петропавловск-Камчатский, а «Знание. Мы вместе» - Луганск.

Напомним, что учащиеся образовательных учреждений Пскова и Псковской области стали участниками марафона «Знание». 

Программу марафона можно посмотреть здесь.

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