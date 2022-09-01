Почти 100% жертв аферистов знали о способах мошенничества — псковская полиция
Во время допроса полиции 99% людей признаются, что знали о таких видах мошенничества, жертвами которых стали. Об этом сообщила следователь Следственного управления УМВД России по Псковской области Ксения Ёлгина в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
Основными факторами телефонных мошенничеств являются доверчивость и страх за близких людей. Именно поэтому сотрудники полиции призывают псковичей не поддаваться панике. «Просто положите трубку и наберите номер, который вам знаком и известен», - сказали они.
Ксения Ёлгина подчеркнула, что определённой категории доверчивых граждан нет. «Тут всё полностью зависит от человека. Единого портрета нет».
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