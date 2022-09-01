Компания Ozon незаконно привлекает сотрудников к ликвидации последствий пожара на складе в Подмосковье

20:23, 01 сентября 2022, ПАИ

Сотрудников компании Ozon заставляют своими силами ликвидировать последствия пожара на Новой Риге до 9 сентября — разобрать завалы и вынести мусор. Руководство экономит на рабочей силе, а несогласным угрожает увольнениями, сообщил Telegram-канал Mash, ссылаясь на источники внутри компании.

3 августа работники сгоревшего склада выстраивались у проезжей части с шуточными табличками «Ищем работу». Их мольбы услышали боссы и после ликвидации возгорания обязали привести территорию в порядок — до 9 сентября.

Сотрудники говорят: вызывают всех. Выходной, отпуск или болезнь — никого не волнует. О рабочих сменах пишут вечером, а если не явишься на «субботник», поставят два прогула или вообще уволят.

Напомним, 4 августа на складе Ozon в Подмосковье возник пожар, который 133 пожарных тушили в течение 17 часов