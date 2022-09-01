Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Компания Ozon незаконно привлекает сотрудников к ликвидации последствий пожара на складе в Подмосковье

Сотрудников Ozon привлекли к незаконным «субботникам». Фото Вконтакте

Сотрудников компании Ozon заставляют своими силами ликвидировать последствия пожара на Новой Риге до 9 сентября — разобрать завалы и вынести мусор. Руководство экономит на рабочей силе, а несогласным угрожает увольнениями, сообщил Telegram-канал Mash, ссылаясь на источники внутри компании.

3 августа работники сгоревшего склада выстраивались у проезжей части с шуточными табличками «Ищем работу». Их мольбы услышали боссы и после ликвидации возгорания обязали привести территорию в порядок — до 9 сентября.

Сотрудники говорят: вызывают всех. Выходной, отпуск или болезнь — никого не волнует. О рабочих сменах пишут вечером, а если не явишься на «субботник», поставят два прогула или вообще уволят.

Напомним, 4 августа на складе Ozon в Подмосковье возник пожар, который 133 пожарных тушили в течение 17 часов

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

01 сентября 2022

Люк, в который ногой провалился великолучанин, огородили
01 сентября 2022

Молодым псковичам с профессией поможет проект «Экспедиция в креативное ремесло»
01 сентября 2022

Сбер запускает новый промовклад «Лучший процент»
01 сентября 2022

Компания Ozon незаконно привлекает сотрудников к ликвидации последствий пожара на складе в Подмосковье
01 сентября 2022

Сбербанк рассказал, кто пользуется молодёжной ипотекой
01 сентября 2022

ФОТОФАКТ Поток Персеиды удалось запечатлеть в Пушкиногорском районе

01 сентября 2022

Ольга Тимофеева прокомментировала ситуацию с незаконной агитацией «Яблока» в Пскове
01 сентября 2022

Почти 100% жертв аферистов знали о способах мошенничества – псковская полиция

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...