Ярмарка белорусских товаров работает в Финском парке Пскова

12:30, 02 сентября 2022, ПАИ

Ярмарка белорусских товаров открылась в Финском парке Пскова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Ярмарка в рамках Дней Витебской области будет работать с 2 по 4 сентября с 10:00 до 20:00. Здесь на 12 площадках псковичи смогут приобрести белорусский текстиль, современную детскую, взрослую и специализированную одежду витебских марок, молочную и мясную продукцию, кондитерские изделия, сувениры, а также посмотреть выступления народных коллективов.

На ярмарке уже собрались несколько сотен горожан. В ближайшие минуты здесь ожидают губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.