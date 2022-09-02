Псковские врачи объяснили, как подготовиться к спермограмме

14:28, 02 сентября 2022, ПАИ

Псковские врачи объяснили, что как подготовиться к спермограмме и какие результаты она может показать. Об этом сообщает официальная группа «Перинатальный центр | Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Анализ спермы – это один из важнейших способов оценки репродуктивного здоровья у мужчин. Исследование эякулята позволяет выявить проблемы с фертильностью (способностью зачать ребёнка), а также в сочетании с дополнительными анализами диагностировать многие воспалительные, инфекционные и гормональные заболевания мочеполовой системы у мужчин», – отметили специалисты.

При расшифровке результатов спермограммы оценивают цвет, объём и вязкость спермы, наличие в ней эритроцитов, лейкоцитов, клеток спермогенеза, слизи и бактерий, а также количество, подвижность, морфологию сперматозоидов, их агглютинацию между собой.

Информативность спермограммы объясняется тем, что в образовании эякулята участвует вся репродуктивная система мужчины. Отклонения от нормы в анализе появятся при наличии различных процессов на любом уровне мочеполового тракта (в предстательной железе, семенных пузырьках, бульбоуретральных железах, яичках и т. д.), добавили в перинатальном центре.

Врачи сообщили, что одним из основных показаний к сдаче спермы является бесплодный брак. Спермограмма позволяет подтвердить или исключить мужское бесплодие.

Кроме того, для мужчины важно своевременно выявлять воспалительные заболевания мочеполовой сферы, скрытые инфекции, контролировать вес, не допускать появления лишних килограммов, не злоупотреблять термопроцедурами – сауной, баней (перегревание может приводить к нарушению активности сперматозоидов), вести активный образ жизни, избегать стрессовых ситуаций.

Врачи подчеркнули, что для объективного результата исследования мужчине необходимо соблюдать ряд правил перед сдачей анализа. Лучше всего получение спермы осуществить на месте, в медицинском центре. Это позволит специалистам начать анализ сразу после разжижения эякулята.