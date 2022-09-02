ВИДЕО Хлебом-солью встретили Михаила Ведерникова на белорусской ярмарке

13:13, 02 сентября 2022, ПАИ

Хлебом-солью встретили губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя Витебского областного исполнительного комитета Александра Субботина на белорусской ярмарке, которая проходит в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона в числе прочих побывал на площадке Оршанского мясоконсервного комбината и вместе с коллегой попробовал индейку в меду и «хлебную икру».

Ярмарка в рамках Дней Витебской области будет работать с 2 по 4 сентября с 10:00 до 20:00. Здесь на 12 площадках псковичи могут приобрести белорусский текстиль, современную детскую, взрослую и специализированную одежду витебских марок, молочную и мясную продукцию, кондитерские изделия, сувениры, а также посмотреть выступления народных коллективов.