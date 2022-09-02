Эксперт: В России не производят инвентарь для тяжёлой атлетики на достойном уровне

13:28, 02 сентября 2022, ПАИ

В России нет производства инвентаря для тяжёлой атлетики на достойном, профессиональном уровне. Об этом заявил президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

В то же время он отметил, что вопрос с производством инвентаря в стране решается. «Переговоры с производителями идут, определённые сдвиги есть», – сказал Максим Агапитов.

Он также отметил, что сегодня российские тяжелоатлеты не выступают на международном уровне и фокусируются на внутренних соревнованиях. «Проводить соревнования в регионах важно для популяризации спорта и привлечения молодёжи. Нужно расширить географию проведения наших соревнований, а также их уровень», – подчеркнул Максим Агапитов.