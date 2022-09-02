Продукция с белорусской ярмарки окажется в торговых сетях Псковской области

13:48, 02 сентября 2022, ПАИ

Продукция с белорусской ярмарки, которая открылась в Финском парке Пскова, окажется в торговых сетях Псковской области на постоянной основе. Об этом во время пресс-подхода журналистам сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«То, что больше всего понравится псковичам, мы для себя отметим и проработаем возможности для того, чтобы именно эта продукция была представлена в торговых сетях Псковской области», – сказал губернатор.

Он также отметил, что вместо перечисления неудобств от санкций лучше вместе с белорусскими соседями реализовывать новые возможности. «Мы с Александром Михайловичем [Субботиным] как-то, что называется, с низкого старта быстро познакомились, наметили план и по нему активно двигаемся. Наша задача – обеспечение взаимодействия наших команд в постоянном ежедневном режиме, причём я не только об управленцах, а ещё и о промышленниках, культуре, торговле. Думаю, наш ждёт много совместных проектов», – подчеркнул Михаил Ведерников.

«Уверен, многие псковичи с большим интересом посетят ярмарку и ознакомятся с представленной продукцией. Что тут говорить, продукция из Белоруссии всегда качественная, и очереди на площадках говорят сами за себя», – добавил он.

Председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин согласился с коллегой: «Самое главное, чтобы мы продолжали общаться, дружить, ездить к друг другу в гости, а это уже спровоцирует культурные, научные, экономические связи. Но основа всему – братское чувство, чувство гостеприимства».