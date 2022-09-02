Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Продукция с белорусской ярмарки окажется в торговых сетях Псковской области

Продукция с белорусской ярмарки, которая открылась в Финском парке Пскова, окажется в торговых сетях Псковской области на постоянной основе. Об этом во время пресс-подхода журналистам сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«То, что больше всего понравится псковичам, мы для себя отметим и проработаем возможности для того, чтобы именно эта продукция была представлена в торговых сетях Псковской области», – сказал губернатор.

Он также отметил, что вместо перечисления неудобств от санкций лучше вместе с белорусскими соседями реализовывать новые возможности. «Мы с Александром Михайловичем [Субботиным] как-то, что называется, с низкого старта быстро познакомились, наметили план и по нему активно двигаемся. Наша задача – обеспечение взаимодействия наших команд в постоянном ежедневном режиме, причём я не только об управленцах, а ещё и о промышленниках, культуре, торговле. Думаю, наш ждёт много совместных проектов», – подчеркнул Михаил Ведерников.

«Уверен, многие псковичи с большим интересом посетят ярмарку и ознакомятся с представленной продукцией. Что тут говорить, продукция из Белоруссии всегда качественная, и очереди на площадках говорят сами за себя», – добавил он.

Председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин согласился с коллегой: «Самое главное, чтобы мы продолжали общаться, дружить, ездить к друг другу в гости, а это уже спровоцирует культурные, научные, экономические связи. Но основа всему – братское чувство, чувство гостеприимства».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

02 сентября 2022

До +17 градусов ожидается в Пскове днём 3 сентября
02 сентября 2022

Более 280 тысяч тестов на COVID-19 провели в России за сутки
02 сентября 2022

ВИДЕО Хлебом-солью встретили Михаила Ведерникова на белорусской ярмарке
02 сентября 2022

Более тысячи псковичей приняли участие в тренировке ДЭГ
02 сентября 2022

На организацию Дней Псковской области в Витебске рассчитывает Михаил Ведерников
02 сентября 2022

Памятный знак детям войны и малолетним узникам открыли в Плюссе
02 сентября 2022

Пожарные «Транснефть – Балтики» признаны лучшими в Псковской области
02 сентября 2022

Ярмарка белорусских товаров работает в Финском парке Пскова

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...