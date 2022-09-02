Когда в Псковскую область придёт бабье лето, рассказали в Гидрометцентре

15:40, 02 сентября 2022, ПАИ

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Бабье лето придёт в Псковскую область в середине сентября. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Эксперт также отметила, что в ближайшие дни температура в Пскове составит 10-12 градусов тепла, а сегодня ночью возможны осадки в виде дождя.

Ранее сообщалось, что утром 3 и 4 сентября местами по Псковской области ожидаются заморозки до -1 градуса.