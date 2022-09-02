Особый противопожарный режим отменили в Псковской области
Особый противопожарный режим отменили в Псковской области. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на портале нормативных правовых актов Псковской области.
«Отменить со 2 сентября 2022 года особый противопожарный режим, установленный постановлением правительства Псковской области от 24 августа 2022 года № 117 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Псковской области», – говорится в документе.
Постановление вступило в силу сегодня, 2 сентября.
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