ВИДЕО Главный дирижёр Губернаторского оркестра приглашает псковичей на хоровой фестиваль

18:27, 02 сентября 2022, ПАИ

Художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников приглашает псковичей на концерт-открытие Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского. Видео разместила пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Идут последние приготовления, и уже в 19 часов мы встретимся с вами, дорогие зрители», - подписывают сотрудники.

Как уже ранее сообщалось, хоровой праздник пройдет с 2 по 4 сентября на площадках города, непосредственно территориально приближенных к памятникам ЮНЕСКО: Покровский угол (у храма Покрова и Рождества), территории у храма Василия на Горке и возле Спасо-Преображенского Мирожского монастыря.