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Общество

Зона ожидания в аэропорту Пскова стала комфортнее

Кафе и столики установили в зоне ожидания Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга». Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал директор аэропорта Артём Тарасов.

«Мы сегодня первый раз открыли кафе в стерильной зоне, оно работает первый раз. Там расположена стойка, на которой есть сэндвичи, тортики, кофе, чай...» – отметил директор аэропорта.

Ранее сообщалось об ещё одном новшестве в аэропорту – новом багажном транспортёре.

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