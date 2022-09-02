Трехдневный всероссийский хоровой фестиваль начался в Пскове

20:12, 02 сентября 2022, ПАИ

В Пскове начался Всероссийский хоровой фестиваль им. М. Ф. Гривского. Он будет идти три дня.

Участие в фестивале принимают 35 хоровых коллективов страны из Псковской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Петрозаводска, Самары, Железногорска, Подольска, Смоленска, Казани, Белгорода и Минска.

Открытие фестиваля состоялось в Псковском кремле. Для зрителей выступили большой академический хор «Мастера хорового пения», Государственный академический Московский областной хор, Государственная капелла Москвы им. Вадима Судакова, Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря, Губернаторский симфонический оркестр Псковской области.