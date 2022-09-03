Губернатор Псковской области рассказал о реализации программы капитального ремонта школ в регионе

22:52, 03 сентября 2022, ПАИ

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В Псковской области реализуется программа капитального ремонта школ, которую в прошлом году инициировал президент России Владимир Путин. Об этом рассказал в своём еженедельном видеообращении губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В общей сложности планируется привести в порядок 33 объекта. На эти цели мы получили более 1,5 млрд рублей. В 29 из них уже начат образовательный процесс. Еще 4 школы, согласно дорожной карте, будут сданы до декабря 2022 года. Это общеобразовательные учреждения в Великих Луках, в Порховском, Бежаницком и Печорском районах. Капремонт проводится основательный, качество очень высокое. Вот несколько фотографий из Воронцовской средней школы в Острове», – прокомментировал реализацию программы Михаил Ведерников.