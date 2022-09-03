Автобусный маршрут продлили для учеников школы в Псковской области

11:31, 03 сентября 2022, ПАИ

Автобусный маршрут «Пушкинские Горы – Опочка» продлили от конечной остановки в деревни Савины до деревни Синицино. Продление маршрута необходимо для подвоза учеников местной школы. Об этом пишет газета «Пушкинский край».

Данный вопрос был рассмотрен осенью прошлого года, так как возникла необходимость доставить учеников средней школы имени А. С. Пушкина до места обучения.

По словам руководителя Пушкиногорского филиала «Псковавтодор» Александра Костылева, работы по оборудованию места автобусной остановки и установке посадочного павильона были завершены в мае. В День знаний, 1 сентября автобус отправился по обновлённому маршруту.

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«На праздничную линейку, посвященную Дню знаний, ученик 3-го класса Пётр Степанов отправился впервые на автобусе от своей родной деревни, чем был несказанно обрадован», – отметили в сообщении.