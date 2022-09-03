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Общество

Горячий чай ждёт каждого зрителя концерта в Псковском кремле 3 сентября

Горячий чай предложат каждому зрителю концерта в Псковском кремле сегодня, 3 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На концерте выступит сводный хор и Губернаторский симфонический оркестр Псковской области. Мероприятие начнётся в 19:00.

Завершающий день фестиваля, 4 сентября, начнется с божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова, которую проведет митрополит Псковский и Порховский Тихон в 10:00. Богослужение пройдет в сопровождении сводного хора из 320 человек под управлением Александра Амерханова.

Ранее сообщалось о начале трёхдневного хорового фестиваля в Пскове, а новый художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников рассказал о работе в оркестре и почему важно быть искренним.

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