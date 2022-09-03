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Общество

Спортсмены Псковской области отправились в «Артек»

В «Артек» едут сильнейшие значкисты Псковской области III и IV ступеней, сообщает группа Вконтакте «ВФСК ГТО в Псковской области».

В сборную команду вошли: Тихон  Рехлов – Палкинский район;  Анна Лазуто – Великолукский район;  Евгений Ткачёв – г. Великие Луки; Кристина Кузьмина – Опочецкий район; Вадим Свиридовский  – г. Великие Луки; Дарья Морозова – Куньинский район; Михаил  Булгаков – Великолукский район; Патриция Дёмина – Псковский район.

Сопровождающий команды – заместитель директора по учебно-спортивной работе МБУДО ДЮСШ №1 «Атлетика», руководитель центра тестирования ГТО г. Великие Луки, Сергей Живилов .

В отборочном этапе Фестиваля ГТО среди школьников принимали участие более 70-ти детей в возрасте 11 – 15 лет из 20 муниципалитетов.

Финал состоится в рамках 10 профильной смены в Международном детском центре «Артек» в пгт Гурзуф, г. Ялта (республика Крым). В фестивале примут участие 573 участника из 72 регионов страны.

Соревнования будут проходить с 4 по 12 сентября. Для знакомства со значкистами в лагерь приедут известные спортсмены.

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