Спортсмены Псковской области отправились в «Артек»

23:59, 03 сентября 2022, ПАИ

В «Артек» едут сильнейшие значкисты Псковской области III и IV ступеней, сообщает группа Вконтакте «ВФСК ГТО в Псковской области».



В сборную команду вошли: Тихон Рехлов – Палкинский район; Анна Лазуто – Великолукский район; Евгений Ткачёв – г. Великие Луки; Кристина Кузьмина – Опочецкий район; Вадим Свиридовский – г. Великие Луки; Дарья Морозова – Куньинский район; Михаил Булгаков – Великолукский район; Патриция Дёмина – Псковский район.

Сопровождающий команды – заместитель директора по учебно-спортивной работе МБУДО ДЮСШ №1 «Атлетика», руководитель центра тестирования ГТО г. Великие Луки, Сергей Живилов .

В отборочном этапе Фестиваля ГТО среди школьников принимали участие более 70-ти детей в возрасте 11 – 15 лет из 20 муниципалитетов.

Финал состоится в рамках 10 профильной смены в Международном детском центре «Артек» в пгт Гурзуф, г. Ялта (республика Крым). В фестивале примут участие 573 участника из 72 регионов страны.

Соревнования будут проходить с 4 по 12 сентября. Для знакомства со значкистами в лагерь приедут известные спортсмены.