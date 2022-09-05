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Культура

Псков получит допсредства на завершение работ по сохранению культурного наследия

Минкультуры выделило дополнительные средства на завершение работ по сохранению культурного наследия Пскова, сообщается на сайте правительства РФ.

Министерство культуры России в 2022 году выделит из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в целях завершения проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России». Средства пойдут на завершение расчётов по контрактам в рамках указанного проекта в 2022 году 

Принятие проекта распоряжения позволит завершить строительство, реставрацию и благоустройство объектов культурного наследия России в Ленинградской области, Пскове и Великом Новгороде.

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