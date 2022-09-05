Псков получит допсредства на завершение работ по сохранению культурного наследия

08:45, 05 сентября 2022, ПАИ

Минкультуры выделило дополнительные средства на завершение работ по сохранению культурного наследия Пскова, сообщается на сайте правительства РФ.

Министерство культуры России в 2022 году выделит из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в целях завершения проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России». Средства пойдут на завершение расчётов по контрактам в рамках указанного проекта в 2022 году

Принятие проекта распоряжения позволит завершить строительство, реставрацию и благоустройство объектов культурного наследия России в Ленинградской области, Пскове и Великом Новгороде.