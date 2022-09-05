Северо-Запад России накроют поля дождевой облачности

08:26, 05 сентября 2022, ПАИ

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Плотные поля дождевой облачности в ближайшие дни накроют Северо-Запад России, сообщает метеоцентр «Фобос».

В дневные часы на территории северной и восточной частей региона ожидается от +7 до +12 градусов. На юго-западе прогнозируют переменную облачность. Осадки будут носить кратковременный характер, а воздух прогреется до +10…+15 градусов.

На территории Псковской области 5 сентября синоптики обещают день без существенных осадков. Температура по области днём ожидается от +12 до +17 градусов.