Новый пришкольный стадион в гдовском селе Ямм посетил Михаил Ведерников

11:51, 05 сентября 2022, ПАИ

С рабочей поездкой в Гдовском районе побывал губернатор Псковской области Михаил Ведерников 5 сентября. Он посетил новый пришкольный стадион в селе Ямм. Площадка возведена в рамках программы «Газпром — детям». Уже завтра здесь начнутся занятия, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В Яммской школе обучается около 200 ребят, однако стадионом смогут пользоваться не только они, но и все жители посёлка.

Многофункциональная площадка позволяет заниматься лёгкой атлетикой, футболом, баскетболом и волейболом одновременно. Стадион оборудован подсветкой, поэтому заниматься здесь можно и вечером.

Кроме того, представители компании «Газпром» привезли в подарок детям стол и инвентарь для настольного тенниса, а также комплекты футбольных, баскетбольных и волейбольных мячей с автографами действующих членов команды «Зенит».

Всего в этом году в рамках программы «Газпром — детям» в регионе построили три пришкольных стадиона в разных районах Псковской области и две многофункциональные спортивные площадки в Пскове. В работе 10 пришкольных стадионов.